Musetti vs De Minaur alle ATP Finals: orario, precedenti e dove vedere la partita

Lorenzo Musetti torna protagonista alle ATP Finals. Oggi, martedì 11 novembre, il tennista italiano affronta Alex De Minaur in un match già decisivo per la corsa alle semifinali del torneo in corso a Torino. Entrambi arrivano dalla sconfitta nel debutto: Musetti contro Fritz, mentre l’australiano è stato fermato da Alcaraz.

La sfida si giocherà questa sera, con inizio previsto non prima delle 20:30. Per il numero 9 del ranking si tratta di una partita da dentro o fuori: solo un successo gli permetterebbe di rimanere in piena corsa per la qualificazione.

I precedenti sorridono a Musetti. Negli ultimi tre incroci il bilancio è stato favorevole all’azzurro, che guida 3-1 negli scontri diretti. Una statistica che aggiunge ulteriore interesse a un confronto già ricco di tensione sportiva.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Disponibile anche la visione in streaming tramite Sky Go, Now e Tennis TV.