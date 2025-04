Jannik Sinner ritrova l'amore dopo Kalinskaya: chi è Lara Leito, la nuova fidanzata

Dopo la fine della storia con Anna Kalinskaya, Jannik Sinner sembra aver ritrovato l'amore. Le foto pubblicate da "Chi" mostrano il tennista insieme a una nuova compagna: la modella russa Lara Leito, 31 anni. La prima uscita pubblica della presunta coppia è avvenuta al Monte Carlo Country Club, dove Sinner ha ripreso gli allenamenti in vista degli Internazionali, dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol. Secondo il settimanale, Lara era presente in tribuna a tifare per Jannik, mostrando grande partecipazione.

La modella si è anche avvicinata al team di Sinner per salutarlo, segno di una certa familiarità con l'entourage del tennista. A confermare la complicità tra i due sono arrivate le immagini di un abbraccio e di un bacio scattati al termine dell'allenamento: "Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo", si legge su "Chi". Dopo circa un'ora, i due sono stati visti lasciare insieme il club a bordo dell’Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lara è poi scesa in centro città, dove si sono salutati con un altro bacio.

Lara Leito è conosciuta per la sua presenza agli eventi esclusivi del Principato di Monaco e della Costa Azzurra. In passato ha avuto relazioni con l’attore statunitense Adrien Brody, conosciuto nel 2012, e con l’attore francese Olivier Martinez.

Esordio positivo per Anna Kalinskaya al Masters 1000 di Madrid: la tennista russa ha battuto la francese Diane Parry in due set, 7-6 (4), 6-4, accedendo al secondo turno del torneo sulla terra rossa spagnola.

Jannik Sinner raggiungerà le 52 settimane consecutive da numero uno al mondo nel ranking ATP. Un traguardo storico, diventato ufficiale oggi dopo il forfait di Carlos Alcaraz dal torneo Masters 1000 di Madrid.

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio. Dopo i tre mesi di stop legati alla squalifica per il caso Clostebol, il numero uno del mondo si sta allenando intensamente a Montecarlo.