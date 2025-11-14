X Factor, tensione in studio tra Achille Lauro e Paola Iezzi sulla scelta jazz per Viscardi

Durante la quarta puntata di X Factor, andata in onda giovedì 13 novembre, si è acceso un confronto diretto tra Achille Lauro e Paola Iezzi sulla performance del concorrente Viscardi, affidato alla coach Iezzi.

Il giovane artista ha proposto una versione jazz de Il cielo in una stanza, un’interpretazione che non ha convinto Lauro. Il coach ha evidenziato come l’esperimento, pur apprezzabile nelle intenzioni, secondo lui abbia “svuotato il sentimento della canzone”, definendo la scelta stilistica “sbagliata”.

Iezzi ha difeso con decisione il proprio lavoro, ribadendo di aver voluto fortemente questa rivisitazione. Nel rispondere al collega, ha parlato di una reazione “ignorante”, aggiungendo: “Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video”.

Il dibattito si è allargato rapidamente agli altri giudici. Jake La Furia ha sostenuto la posizione di Achille Lauro, mentre Francesco Gabbani ha trovato convincente la proposta di Paola Iezzi, definendola “una versione dichiaratamente jazz, una rivisitazione credibile”.