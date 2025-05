X Factor 2025: confermati in giuria Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia

Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia torneranno ufficialmente come giudici nella nuova edizione di X Factor 2025. Secondo quanto riportato da Adnkronos, i tre artisti sono stati riconfermati nella giuria del talent show in onda su Sky. Rimane incerta la partecipazione di Manuel Agnelli, ancora indeciso se accettare nuovamente il ruolo, e per questo la produzione ha già avviato i provini per selezionare un possibile quarto giudice. I nomi dei candidati restano riservati, così da tutelare coloro che potrebbero non essere scelti. Intanto è arrivata la conferma anche per la conduzione: sarà di nuovo Giorgia a guidare lo show nel 2025. “Sto studiando come una matta”, ha dichiarato la cantante.

