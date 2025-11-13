Alcaraz supera Musetti alle Atp Finals e conquista il numero uno Atp nel 2025
Carlos Alcaraz supera Lorenzo Musetti alle Atp Finals e ottiene l’accesso alle semifinali, assicurandosi anche la vetta del ranking Atp 2025. Il successo di giovedì 13 novembre vale 200 punti fondamentali e consegna allo spagnolo la certezza di chiudere l’anno al comando della classifica.
“Essere numero 1 al mondo è qualcosa di eccezionale, per me vuol dire tutto”, racconta il 22enne al termine dell’incontro, consapevole del peso di una stagione conclusa da leader.
Per Jannik Sinner svanisce così la rincorsa al trono mondiale: l’azzurro chiuderà aritmeticamente al secondo posto, pur restando in corsa per difendere il titolo a Torino. Lo sprint verso il numero uno ripartirà nel 2026, dagli Australian Open, dove avrà l’obbligo di confermarsi campione in carica.