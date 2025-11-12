Sinner conquista le Atp Finals: dichiarazioni dopo il successo su Zverev e riferimento a Musetti

Jannik Sinner ha superato Alexander Zverev in due set nel secondo match delle Atp Finals di Torino, disputato mercoledì 12 novembre, ottenendo così l’accesso alle semifinali. Al termine dell’incontro ha raccontato le sue sensazioni a caldo.

“È stata una partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti. Sono molto contento, adesso vediamo come andrà”. Parole brevi ma chiare di Sinner, che ha sottolineato il lavoro svolto negli ultimi mesi: “C’è tanto lavoro dietro, nel nostro sport è importante la confidenza. In quest’ultimo periodo ho giocato davvero bene, stiamo cercando di andare il più lontano possibile”.

Leggi anche Sinner-Zverev alle ATP Finals: orario, precedenti e dove seguirla in tv e streaming

Davanti a un pubblico caloroso, Sinner ha voluto ringraziare Torino per il sostegno: “Grazie mille a tutti, il pubblico è stato fantastico”. Nel commentare la sfida, l’azzurro ha spiegato come entrambi i giocatori abbiano modificato l’approccio tattico: “Ormai io e Zverev ci conosciamo molto bene, abbiamo cambiato tutti e due la tattica oggi. Lui ha giocato una buona partita da fondocampo, fortunatamente mi è bastato un break sia nel primo che nel secondo set”.

Sinner ha poi fatto un paragone con l’intensità mostrata da Lorenzo Musetti nella serata precedente: “Sono molto contento anche se non ci sono stati tanti scambi, non c’è stato il livello di ieri sera di Musetti. Contro De Minaur ha fatto una partita incredibile”.