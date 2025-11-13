AMD FSR Ray Regeneration in Call of Duty: Black Ops 7

AMD ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 7 sarà il primo titolo a integrare AMD FSR Ray Regeneration, un denoiser in tempo reale basato su machine learning che sostituisce i denoiser tradizionali, garantendo dettagli più nitidi e una significativa riduzione degli artefatti negli effetti ray tracing.

Presentata al Computex, FSR Ray Regeneration rappresenta la prima funzionalità rilasciata all’interno della suite FSR Redstone e sarà disponibile in Call of Duty: Black Ops 7 dal giorno del lancio, il 14 novembre.

Grazie al supporto delle schede grafiche AMD Radeon RX serie 9000, la tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per raffinare i riflessi ray-traced prima dell’upscaling e della generazione dei fotogrammi, offrendo immagini nitide e cinematografiche e un’esperienza ancora più coinvolgente.