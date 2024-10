Giuseppe Saieva di 28 ott 2024

Call of Duty: Black Ops 6 - alte prestazioni con AMD Radeon

Call of Duty: Black Ops 6 è arrivato!Ottieni prestazioni incredibili e un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata con le schede grafiche AMD Radeon. Con AMD Radeon RX 7000, i gamer possono godere di prestazioni fino al 38% più elevate rispetto alla concorrenza a risoluzione nativa e con le impostazioni più estreme. Sia che si tratti di resistere a un assedio o di affrontare intensi scontri a fuoco, le schede grafiche della serie AMD Radeon RX 7000 assicurano un’esperienza di gioco fluida a oltre 60 FPS senza la necessità di upscaling o frame generation. I principali successi in termini di prestazioni includono: Le schede AMD Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT sono fino al 22 e 21% più veloci delle soluzioni grafiche concorrenti a una risoluzione 4K nativa con impostazioni Extreme attivate.

I modelli AMD Radeon RX 7900 GRE, RX 7800 XT e RX 7700 XT offrono prestazioni rispettivamente fino al 16, 22 e 38% superiori a una risoluzione nativa di 1440p rispetto alle soluzioni concorrenti di pari prezzo, utilizzando le impostazioni Extreme.

Le schede AMD Radeon RX 7600 XT garantiscono fino al 20% di FPS in più alla risoluzione nativa di 1080p e con impostazioni Extreme rispetto alla concorrenza. Per spingere al massimo le performance, i gamer possono abilitare l’upscaling AMD FidelityFX Super Resolution 3.1 (FSR 3.1). FSR 3.1 Frame Generation sarà aggiunto nel gioco poco dopo il lancio. Se sei già in possesso di questo titolo, ti invitiamo a provare Call of Duty: Black Ops 6 e a sperimentare tu stesso le prestazioni e la grafica migliorate!

Altre Notizie su Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 disponibile: Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile da oggi e offre ai giocatori di tutto il mondo una campagna giocatore singolo con un gameplay variegato e dinamico, ambientazioni di ogni tipo e scene ricche d'azione cinematografica, un’esperienza ...

Call of Duty: Black Ops 6 in arrivo nel cloud con GeForce NOW: Il cloud sta chiamando! Call of Duty: Black Ops 6 (Steam, Battle.net e PC Game Pass) di Activision arriverà al day one, il 25 ottobre, su GeForce NOW. L'attesissimo FPS è disponibile per gli utenti che potranno così tuffarsi direttamente ...

Xbox annuncia la Call of Duty: Black Ops 6 Collection: Con l' avvicinarsi di Call of Duty: Black Ops 6, siamo entusiasti di presentare la Collezione Black Ops 6 , una gamma di accessori progettati con cura che danno vita alle operazioni segrete della serie Black Ops. La collezione include il ...

Call of Duty: Black Ops 6 - svelati i requisiti per PC: I requisiti minimi di Call of Duty: Black Ops 6: Sistema operativo: Windows 10 64 BitProcessore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5 6600RAM: 8 GBScheda grafica: AMD Radeon RX 470 / Nvidia GeForce GTX 960 o 1650Spazio di archiviazione: 149 GB (78 ...

Call of Duty: Black Ops 6 - la missione della Campagna Ricercato: Video CampagnaPANORAMICA TATTICA DELLA MISSIONE “RICERCATO”Una missione di infiltrazione in stile Call of Duty: Black Ops dove la posta in gioco è alta ma le ricompense ancora di più. L’obbiettivo è recuperare e portare in salvo l’agente Russell ...