DLSS 4 arriva su Assetto Corsa Rally e su altri titoli

Questa settimana Assetto Corsa Rally e Call of Duty: Black Ops 7 introducono il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation al day-one, mentre Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids è già disponibile con DLSS Frame Generation, e Anno 117: Pax Romana supporterà DLSS Super Resolution al lancio.

Inoltre, i giocatori possono scaricare gratuitamente la skin DOOM: The Dark Ages Slayer tramite NVIDIA App con GeForce Rewards.

Ecco una panoramica dei nuovi giochi che integrano la tecnologia RTX:

Assetto Corsa Rally : di 505 Games e Supernova Games Studios offre una simulazione di rally estrema che cattura la precisione e l’adrenalina di questo sport. Disponibile in Early Access dal 13 novembre, include 10 auto con licenza, 4 tappe di rally, eventi weekend per giocatore singolo e time attack con classifiche online. I giocatori GeForce RTX potranno attivare DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution fin da subito, per ottenere la massima qualità visiva e prestazioni fluide.

Infine, per celebrare la stagione di gioco, NVIDIA propone nuove rewards esclusive, GPU personalizzate e offerte epiche. La nostra ultima reward è la skin gratuita DOOM: The Dark Ages – DOOM Slayer Onyx, disponibile per tutti gli utenti di NVIDIA App con GPU GeForce GTX serie 10 o superiore. Le quantità sono limitate, quindi richiedila subito!