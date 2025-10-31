DLSS 4 arriva su ARC Raiders e molti altri titoli

Anche questa settimana, nuovi giochi si uniscono al catalogo in continua espansione dei titoli ottimizzati per GeForce RTX, pronti a offrire prestazioni al top e un’esperienza visiva senza precedenti.

Ecco una panoramica dei nuovi e prossimi giochi che integrano le tecnologie RTX:

ARC Raiders : L’attesissimo titolo d’azione multiplayer di Embark Studios è finalmente disponibile! Crea, ripara e potenzia la tua attrezzatura nella sicurezza della tua officina prima di affrontare la superficie devastata, ma incredibilmente suggestiva, di questo mondo post-apocalittico. Grazie a DLSS 4 con Multi Frame Generation, combinato con DLSS Super Resolution, le prestazioni aumentano fino a 3,6 volte in media in 4K, con impostazioni massime e ray tracing attivo. Inoltre, NVIDIA Reflex riduce la latenza del PC fino al 59%, mentre NVIDIA RTXGI sfrutta il ray tracing per un’illuminazione più realistica e reattiva, migliorando ulteriormente l’immersione nel mondo di gioco.

e REDSEC: Electronic Arts e Battlefield Studios espandono l’universo di Battlefield con REDSEC, una nuova esperienza free-to-play che reimmagina il genere Battle Royale con l’iconico DNA della serie. Include la modalità competitiva a squadre Gauntlet, nuovi strumenti per il Portal e, insieme al lancio della Stagione 1 di Battlefield 6, introduce un’epica battaglia ambientata nella California meridionale. Il tutto potenziato da DLSS 4 con Multi Frame Generation, per un’esperienza di guerra totale senza precedenti. Duet Night Abyss : Sviluppato da Pan Studio e pubblicato da Hero Games, Duet Night Abyss fonde azione adrenalinica e una narrazione profonda in un RPG d’azione ibrido. Dopo oltre 15 milioni di pre-registrazioni, il gioco è ora disponibile su PC ed Epic Games Store. I giocatori GeForce RTX possono migliorare le prestazioni con DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution per un gameplay ancora più fluido e spettacolare. Scopri il titolo in azione nel nuovo trailer DLSS 4.

: Sviluppato da Pan Studio e pubblicato da Hero Games, Duet Night Abyss fonde azione adrenalinica e una narrazione profonda in un RPG d’azione ibrido. Dopo oltre 15 milioni di pre-registrazioni, il gioco è ora disponibile su PC ed Epic Games Store. I giocatori GeForce RTX possono migliorare le prestazioni con DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution per un gameplay ancora più fluido e spettacolare. Scopri il titolo in azione nel nuovo trailer DLSS 4. Directive 8020: Dai creatori di Until Dawn e The Quarry, Supermassive Games presenta Directive 8020, un’avventura horror fantascientifica cinematografica ambientata nel cupo universo di The Dark Pictures. In uscita nel 2026, il gioco sfrutterà DLSS 4 con Multi Frame Generation e DLSS Super Resolution per massimizzare prestazioni e qualità visiva. Grazie al path tracing e a DLSS Ray Reconstruction, Directive 8020 offrirà illuminazione diretta e indiretta estremamente realistica, spingendo l’horror interattivo verso nuovi standard visivi.

Inoltre, in occasione del TwitchCon, Robeytech, in collaborazione con NVIDIA e PNY, ha mostrato due decenni di progresso tecnologico riportando in vita un autentico PC del 2005 con GeForce 7800 GTX. L’obiettivo? Mettere a confronto DOOM 3 del 2005 con l’imminente DOOM: The Dark Ages, che sfrutta DLSS 4 e path tracing per un realismo impensabile solo pochi anni fa.