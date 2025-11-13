Moldavia-Italia Mondiali 2026: orario tv, formazioni e diretta in chiaro del match di qualificazione
La Nazionale italiana torna in campo nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 13 novembre, gli azzurri affrontano la Moldavia allo Zimbru Stadium di Chisinau, con diretta televisiva e streaming in chiaro.
La squadra di Gennaro Gattuso arriva al match dopo i successi contro Estonia e Israele, risultati che hanno già garantito l’accesso almeno ai playoff. L’Italia occupa il secondo posto con 15 punti, a tre lunghezze dalla Norvegia capolista.
Leggi anche Mondiali 2026: le 28 nazionali già qualificate tra big, outsider e ritorni storici
Il calcio d’inizio di Moldavia-Italia è fissato per le 20.45. Di seguito le probabili formazioni.
Moldavia (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct: Clescenco.
Italia (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct: Gattuso.
Moldavia-Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Rai, con possibilità di seguire la partita anche in streaming su RaiPlay.