Sinner trionfa a Vienna: rimonta su Zverev e conquista il titolo Atp 500

Jannik Sinner si conferma re di Vienna. Il tennista azzurro ha vinto l’Atp 500 di Vienna 2025, battendo in finale il numero tre del mondo Alexander Zverev con una straordinaria rimonta: 3-6, 6-3, 7-5. Per il campione altoatesino si tratta del quarto titolo stagionale, dopo il successo nel prestigioso Six Kings Slam in Arabia Saudita, conquistato la settimana scorsa superando Carlos Alcaraz in finale.

Con questo trionfo, Sinner consolida la propria posizione tra i migliori del circuito e si prepara al Masters 1000 di Parigi, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre, appuntamento decisivo per la corsa al primo posto nel ranking mondiale, prima delle attesissime Atp Finals di Torino.

A differenza della finale degli Australian Open, dove Sinner aveva dominato lasciando poche chance a Zverev, la sfida di Vienna è stata molto più combattuta. L’azzurro ha scelto di variare maggiormente il proprio gioco, sperimentando colpi e soluzioni nuove, come la palla corta su cui sta lavorando per ampliare il proprio repertorio. Vienna si è trasformata così in un vero e proprio banco di prova tecnico, oltre che nell’ennesimo palcoscenico di vittoria.

Dall’altra parte, Zverev, apparso in ripresa dopo un periodo difficile, ha fatto leva sul suo servizio devastante e su un dritto tornato incisivo. Il tedesco ha approfittato di un passaggio a vuoto di Sinner nel primo set, strappandogli il servizio al quarto game e portando a casa il parziale per 6-3.

Sinner, però, non ha perso la calma. Nel secondo set ha alzato il ritmo e sfruttato un doppio fallo del tedesco per piazzare il break decisivo. Con colpi profondi e precisi, ha chiuso 6-3, rimettendo la partita in equilibrio. La svolta è arrivata nel set finale, dove entrambi hanno mantenuto un livello altissimo. Zverev ha continuato a servire con potenza, ma Sinner ha risposto con solidità, difendendo in modo impeccabile e trovando il break decisivo all’undicesimo game.

Dopo aver resistito a un accenno di crampi, l’azzurro ha completato la rimonta con autorità, chiudendo 7-5 e conquistando il titolo di Vienna per il secondo anno consecutivo. Un successo che conferma la crescita continua di Jannik Sinner e lo rilancia nella corsa al vertice del tennis mondiale.