Thais Wiggers replica al gossip: Fidanzata o no, sono affari miei

Thais Wiggers, ex velina di “Striscia la Notizia”, torna a far parlare di sé dopo una serie di foto pubblicate dai giornali di gossip che la mostrano accanto a un uomo più grande di lei, indicato come il suo nuovo compagno. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno scatenato commenti e speculazioni sui social, spingendo la modella brasiliana a intervenire direttamente per chiarire la sua posizione.

“Da sempre i ‘giornalisti’ di gossip ritraggono le persone nel peggiore dei modi, cercando di fare ‘scoop’ – scrive la Wiggers nelle sue storie su Instagram –. Prima facevano body shaming, fotografavano le donne in spiaggia, sedute e rilassate, e vendevano notizie dicendo che erano incinte o ingrassate. Per fortuna il body shaming non è più permesso. Ma il trend di storpiare l’immagine di una persona ancora continua”.

Con queste parole, Thais denuncia il modo in cui certa stampa continua a violare la privacy dei personaggi pubblici, cercando di trasformare ogni dettaglio in un presunto scoop. La modella ha poi voluto mettere un punto alle indiscrezioni sul suo stato sentimentale.

“Se sono fidanzata o meno, questi sono affari miei – prosegue Thais –. Decido io se dirlo e quando dirlo, nel momento in cui mi sentirò di farlo”. Un messaggio chiaro e diretto, che riafferma il suo diritto a gestire la propria vita privata senza pressioni mediatiche.

Per chiudere ogni polemica, la Wiggers ha pubblicato anche un breve video in cui l’uomo protagonista degli scatti appare in abbigliamento nautico mentre pratica surf foil. “Detto ciò, voglio arrivare a 65 anni così”, ha commentato con ironia, ribaltando il tono delle critiche e mostrando di non lasciarsi toccare dalle voci di corridoio.

Thais Wiggers, oggi mamma di una bambina avuta con il conduttore Teo Mammucari, continua così a difendere con fermezza la propria immagine e la propria libertà personale, richiamando l’attenzione su un tema ancora molto attuale: il rispetto della dignità e dell’intimità delle persone sotto i riflettori.