Chi è Juliana Moreira a Verissimo: carriera, vita privata e amicizia con Thais Wiggers

Juliana Moreira, showgirl e modella brasiliana, sarà ospite oggi, sabato 1 febbraio 2025, a "Verissimo", il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Insieme a lei, in studio, ci sarà Thais Wiggers, ex velina e amica di lunga data. Le due condivideranno dettagli sulla loro profonda amicizia.

Nata a Osasco, in Brasile, nel 1982, Juliana Moreira ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1999 in Brasile. Nel 2005 si è trasferita in Italia, dove è stata scelta da Antonio Ricci per affiancare Teo Mammucari e il Gabibbo nel game show di Canale 5 "Cultura Moderna". Successivamente, ha condotto diversi speciali di "Paperissima" e, fino al 2018, è stata il volto principale di "Paperissima Sprint".

Dopo una pausa dalla televisione, Juliana è tornata sul piccolo schermo nel 2022, partecipando a "Games of Games - Gioco Loco" su Rai 2, condotto da Simona Ventura. Nello stesso anno, ha preso parte al programma "Alessandro Borghese – Celebrity Chef", sfidando suo marito, Edoardo Stoppa. Nel 2024, ha fatto una breve apparizione all'"Isola dei Famosi" per riabbracciare il marito, finalista della 18ª edizione del reality.

Juliana e Edoardo Stoppa, noto per la sua partecipazione a "Striscia la Notizia", si sono sposati a Milano nel 2017 e hanno due figli: Lua Sophie, nata nel luglio 2011, e Sol Gabriel, nato nell'agosto 2016.

Oltre a Juliana Moreira e Thais Wiggers, la puntata odierna di "Verissimo" vedrà la partecipazione di Andrea Rizzoli, che presenterà il suo libro "Non ci sono buone notizie", e del campione di scherma Tommaso Marini. Inoltre, Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del "Grande Fratello Vip", condividerà il suo periodo delicato, mentre Ana Laura Ribas parlerà della sua nuova fase di vita lontana dalla televisione.

