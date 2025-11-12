WWE 2K25 – DLC Saturday Night's Main Event sale sul ring

Jesse Ventura, “Mr. Wonderful” Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog e Sid Justice, insieme a una serie di nuove mosse e insulti, sono disponibili da oggi

Oggi WWE 2K25 dà il benvenuto a cinque indimenticabili Superstar dell’età d’oro della WWE nel nuovo Pacchetto Saturday Night's Main Event, il quinto e ultimo pacchetto DLC* di personaggi del gioco con il punteggio più alto nella storia del franchise su Xbox**.

Gli anni ’80, spesso chiamati “Golden Era” o “Rock ‘n’ Wrestling Connection Era”, segnarono l’enorme crescita della WWE che diventò un fenomeno di intrattenimento globale, in parte grazie alla popolarità di Saturday Night’s Main Event, una serie televisiva dove le Superstar del momento si sfidavano in incontri con regole speciali, dando al marchio WWE la fama che ha oggi.

Le Superstar di quell’epoca erano leggendarie e destinate a restare memorabili per decenni. Il Saturday Night’s Main Event Pack include cinque di queste leggende — Jesse Ventura, “Mr. Wonderful” Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog e Sid Justice — insieme a oltre 60 nuove mosse e insulti.

Il Saturday Night’s Main Event Pack include le carte La mia FAZIONE per ciascuna delle nuove Superstar. Il pacchetto è disponibile per l’acquisto singolo oppure come parte del WWE 2K25 Season Pass, del Ringside Pass e delle edizioni Farewell Tour, Bloodline e Deadman.

Jesse Ventura, conosciuto come “The Body”, è stato una delle prime e più importanti Superstar WWE ad approdare a Hollywood, sfruttando la sua imponente fisicità e la voce inconfondibile per interpretare personaggi coloriti e duri in film d’azione di grande successo. Celebre come performer sul ring e commentatore, Ventura è sia membro della WWE Hall of Fame che l’ex governatore del Minnesota.

In un’epoca di atleti dal fisico impressionante, pochi potevano vantare la muscolatura di “Mr. Wonderful” Paul Orndorff, che utilizzava con grande efficacia il devastante finale piledriver. Al primo WrestleMania di sempre, “Mr. Wonderful” entrò nella storia, facendo squadra con “Rowdy” Roddy Piper contro Hulk Hogan e Mr. T nell’evento principale. Dopo la sua carriera in WWE, Orndorff conquistò il titolo di WCW World Television Champion e diventò due volte WCW World Tag Team Champion, prima di essere inserito nella WWE Hall of Fame.

Due volte Intercontinental Champion, due volte WWE Tag Team Champion e membro della WWE Hall of Fame, l’eroico Tito Santana è una delle Superstar più amate degli anni ’80 e ’90. Tra i suoi numerosi successi, Santana ha partecipato all’incontro di apertura del primo WrestleMania di sempre e ha vinto il torneo King of the Ring del 1989. Utilizzando come mosse finali il flying forearm smash e la figure-four leglock, Santana sapeva entusiasmare il pubblico sia in volo che sul ring, e, seduto al tavolo dei commentatori in spagnolo, divertiva gli spettatori anche con il suo commento.

In una classe di indimenticabili leggende WWE, Junkyard Dog è riuscito a distinguersi. Spesso abbaiando, mordendo l’aria e muovendosi a quattro zampe, Junkyard Dog catturava l’attenzione del pubblico ancor prima di affrontare il suo avversario. Ma quando lo faceva, si confrontava alla pari con i più grandi e i migliori, incassando gli attacchi con apparente facilità e infliggendo punizioni con colpi di testa e la devastante mossa finale “Thump” powerslam. Membro della WWE Hall of Fame, Junkyard Dog ha anche conquistato il WCW World Six-Man Tag Team Championship e vinto uno Slammy Award come “Miglior Performer Singolo”.

Ultimo, ma sicuramente non meno importante, il possente Sid Justice, alto 6’9” (205,74 cm), puniva gli avversari con la sua abilità nell’eseguire il finale powerbomb. Apparso in WWE, WCW ed ECW, Sid ha affrontato molti dei nomi più importanti nella storia della WWE, tra cui Bret Hart, Shawn Michaels, Mankind, The Undertaker e i Dudley Boyz. È diventato due volte WWE Champion, due volte WCW World Heavyweight Champion e WCW United States Heavyweight Champion, dimostrando di essere una forza dominante ovunque si presentasse.

Le prossime ricompense dell’evento live: La mia FAZIONE, disponibili per tutti i giocatori, includeranno una carta Persona di Penta versione WrestleMania 41. Inoltre, il Mercato dei Token Galaxy Opale di La mia FAZIONE aprirà presto, offrendo nuove carte potenti da aggiungere alla collezione dei giocatori.