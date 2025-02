WWE 2K25 - Rule Beyond the Ring in The Island

WWE 2K25 invita i giocatori a sperimentare Rule Beyond the Ring nello scenario di The Island

La nuovissima esperienza multiplayer immersiva di WWE 2K25 è disponibile esclusivamente per PS5 e Xbox Series X|S.

Ieri notte 2K ha svelato i dettagli di The Island, la nuovissima e immersiva esperienza di WWE 2K25, disponibile esclusivamente per PS5® e Xbox Series X|S, dove i giocatori potranno esplorare quartieri a tema WWE, competere contro altri giocatori e affrontare emozionanti missioni, che sollevano la domanda: Hai tutto ciò che serve per guadagnarti il favore del tuo Tribal Chief, Roman Reigns? I dettagli sono disponibili nell'ultimo Ringside Report.

TRAILER UFFICIALE - https://www.youtube.com/watch?v=GDMuQWb8seo

In The Island i giocatori incontreranno quattro quartieri a tema WWE, ognuno dei quali offre in un'atmosfera unica, sfide e nuove opportunità di esplorazione:

QG degli Eroi è un luminoso baluardo che onora i "buoni" della WWE. Questo quartiere è costantemente sotto attacco dai cattivi della WWE, che cercano di guadagnare potere in The Island ;

è un luminoso baluardo che onora i "buoni" della WWE. Questo quartiere è costantemente sotto attacco dai cattivi della WWE, che cercano di guadagnare potere in ; The Arcade of Tomorrow è un rifugio tecnologico che unisce tradizione e innovazione, con un tocco di cultura pop;

è un rifugio tecnologico che unisce tradizione e innovazione, con un tocco di cultura pop; Il Tempio degli Antenati è un colossale monumento al potere e alla reverenza che esalta l'importanza della cultura Lucha;

è un colossale monumento al potere e alla reverenza che esalta l'importanza della cultura Lucha; La Terra dei Morti è un portale verso il soprannaturale, con un inquietante cimitero e una cattedrale.

Il luogo più importante di ogni quartiere è l'arena, dove i giocatori non solo si troveranno a completare le missioni ma potranno sfidare gli amici o competere con altri giocatori online via matchmaking.

I giocatori potranno personalizzare La mia SUPERSTAR in The Island utilizzando il Builder La mia SUPERSTAR, che permetterà di creare la loro identità. Diverse le opzioni di personalizzazione che influenzano non solo l'aspetto di La mia SUPERSTAR, ma anche le sue abilità sul ring. Ogni scelta determina la costruzione di La mia SUPERSTAR, inclusi i Potenziamenti minimi/massimi, la disponibilità

di Badge e l'accesso alle abilità Payback. I giocatori potranno sperimentare quattro opzioni di realizzazione de La mia SUPERSTAR.

In The Island, la progressione è fondamentale. Completando missioni, sfide, eventi live imminenti e partite, i giocatori guadagneranno XP e VC che potranno essere utilizzati per aumentare i Potenziamenti de La mia SUPERSTAR, sbloccare badge e personalizzare il proprio aspetto. Vincere partite PvP farà guadagnare Punti Grado che permetteranno di salire nelle classifiche, mentre perdere una partita comporterà anche una perdita di Punti Grado.

The Island ospita anche diversi negozi a tema, che offrono opzioni esclusive di personalizzazione per La mia SUPERSTAR. Marchi di moda popolari e il WWE Shop portano il fascino del mondo reale su The

Island, consentendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente il loro aspetto. Una volta che i giocatori sbloccheranno una parte di Creazione Superstar in The Island, potranno utilizzare quella parte in qualsiasi momento nel gioco, esattamente come fanno con le Persona Cards in La mia FAZIONE.

La storia di The Island è guidata dalle missioni, con le Superstar WWE che, sparse per il mondo di gioco, fungono da quest-giver. Parlando con le Superstar in ogni quartiere o all’interno del mondo di gioco, si avvieranno le missioni, che potranno essere monitorate tramite un apposito menù. I tipi di missioni vanno dalla partecipazione a partite, all'interazione con NPC o Superstar, fino all'esplorazione. I giocatori progrediranno attraverso cinque capitoli giocabili, ognuno dei quali svela di più sulla sfida di Roman e sulla stessa The Island. Il Capitolo 1 della storia in modalità single-player sarà disponibile al lancio, con 4 capitoli aggiuntivi che arriveranno dopo l’uscita senza costi aggiuntivi.

Fino a 50 giocatori potranno condividere lo stesso server, per interagire e competere contro gli altri per la supremazia. I giocatori potranno unirsi agli amici nello stesso server ed esplorare insieme il mondo utilizzando la funzione “Chi è online”, se sono online e su The Island. Al centro dell’esperienza di The Island c'è la possibilità di affrontare altri giocatori in PvP. I giocatori potranno entrare nei portali di matchmaking situati in tutta The Island e competere in tempo reale. Ogni partita permette di guadagnare XP, VC e ricompense in-game che fanno avanzare i sistemi di progressione e sfida. Vittorie, sconfitte e performance verranno monitorate per determinare il posizionamento nelle classifiche.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K25:

La Standard Edition disponibile in tutto il mondo venerdì 14 marzo 2025.

La Deadman Edition disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025. ? La Bloodline Edition disponibile in digitale in tutto il mondo venerdì 7 marzo 2025.

I giocatori che pre-ordinano qualsiasi edizione di WWE 2K25 riceveranno il Pacchetto Wyatt Sicks, un pacchetto di contenuti bonus che include cinque Superstar giocabili: Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy ed Erick Rowan. I giocatori che pre-ordinano la Deadman Edition o la Bloodline Edition riceveranno anche il gioco base WWE 2K24 Cross-Gen (digitale).

Primo gameplay trailer ufficiale di WWE 2K25 - Rule Beyond the Ring: il primo gameplay trailer ufficiale di WWE 2K25 offre un’anteprima dello Showcase di 2K: La Dinastia The Bloodline, nuovi tipi di match e caratteristiche Superstar del passato e del presente si affrontano in nuovi match Intergender, Underground Match, Bloodline Rules Match, mosse concatenate e molto altro ancora 2K ha presentato oggi l'esplosivo trailer di gameplay di WWE 2K25, con un primo sguardo alle nuove ed entusiasmanti modalità di gioco, tra cui nuove ambientazioni per le risse, tipi di match, La mia ASCESA Mutiny, la modalità online Il mio GM, La mia FAZIONE World Tour, un’anteprima dello Showcase di 2K: La Dinastia The Bloodline e un rapido sguardo al nuovo Rule Beyond The Ring e all’esperienza The Island che sarà disponibile per i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S.

WWE 2K25, il nuovo capitolo arriverà a marzo - Roman Reigns è la star di copertina di WWE 2K25, il franchise si evolve con lo Showcase Bloodline, caratteristiche di gioco migliorate, nuovi tipi di match e la nuova esperienza “The Island”. Tra le novità più importanti c’è il pacchetto Bloodline Edition, il pacchetto Deadman Edition, il roster più ampio di sempre, incontri intergender e molto altro ancora.