CORSAIR amplia la partnership cross-brand con Call of Duty Black Ops 7

Giuseppe Saieva | 12 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
CORSAIR, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di attrezzature e tecnologie ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC, ha inaugurato oggi il nuovo capitolo della sua esclusiva partnership pluriennale e multi-brand con l'acclamata Call of Duty serie . La collaborazione prosegue con il lancio di una gamma completa di prodotti a tema Black Ops 7 per la famiglia di marchi CORSAIR, tra cui SCUF Gaming, Elgato e ORIGIN PC.

Questa partnership continuativa abbraccia diverse categorie di prodotti, dai controller e periferiche di gioco pluripremiati ai PC personalizzati, tastiere, dispositivi per lo streaming e accessori, riunendo due dei marchi di gioco più noti al mondo per offrire prestazioni e stile eccellenti ai giocatori di Call of Duty di tutto il mondo.

Nell'ambito di questa collaborazione, i fan avranno accesso ad hardware e accessori esclusivi a tema Call of Duty: Black Ops 7 su CORSAIR, SCUF Gaming, Elgato e ORIGIN PC, tra cui:

SCUF Gaming:

  • Valor Pro Wired Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Prestazioni al top su Xbox con ergonomia ottimizzata e funzionalità di livello superiore. Smetti di sacrificare la mira. Tieni i pollici sulle levette mentre salti, scivoli, ricarichi e altro ancora.

  • Valor Pro Wireless Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Gioca come un professionista con le levette posteriori che ti permettono di tenere i pollici sulle levette TMR mentre salti, scivoli, ricarichi e altro ancora. Passa dalla connessione wireless a bassa latenza, al Bluetooth e al polling ultraveloce a 1k Hz su PC.

  • Reflex Pro Call of Duty: Black Ops 7 Edition : resta inarrestabile con levette rimappabili dal design ergonomico, grilletti adattivi e profili integrati che ti consentono di passare rapidamente da un gioco all'altro con SCUF Reflex per PlayStation 5.

  • Reflex FPS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Progettato per risposte rapide e il massimo controllo nel gioco. Dotato di quattro levette posteriori personalizzabili, grilletti istantanei, levette intercambiabili e un'impugnatura antiscivolo ad alte prestazioni.

  • Envision Pro Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Progettato per offrire la migliore esperienza per i giocatori PC che usano controller. SCUF Envision è dotato di 11 input aggiuntivi rimappabili, connettività cablata/wireless ultraveloce e software avanzato per macro e infinite opzioni di personalizzazione.

CORSARO:

  • MM300 2XL Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Un tappetino per mouse in tessuto ad alta resistenza per mouse da gioco ad alta risoluzione. I bordi rinforzati con cuciture prevengono lo sfaldamento della superficie, mentre la superficie in tessuto intrecciato offre un controllo superiore per una precisione di gioco letale.

  • HS80 RGB WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Cuffie da gaming wireless premium che offrono un suono incredibilmente dettagliato grazie ai driver audio al neodimio da 50 mm personalizzati con Dolby Atmos® immersivo. Sono dotate di tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS iperveloce e di un microfono omnidirezionale di qualità broadcast che cattura la tua voce con una nitidezza eccezionale.

  • K65 PLUS WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Distinguiti dalla massa con abilità superiori e un design distintivo. La CORSAIR K65 PLUS WIRELESS è una tastiera da gaming al 75% che massimizza prestazioni e personalità. Migliora il tuo gioco con gli switch lineari pre-lubrificati CORSAIR MLX Red V2 che rendono ogni pressione dei tasti fluida e reattiva.

  • M75 WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Scolpito dalla vittoria. Fatto per essere al centro dell'attenzione. L'M75 WIRELESS vanta una forma del mouse ambidestra sapientemente progettata e una connettività ultraveloce tramite SLIPSTREAM WIRELESS e Bluetooth.

Elgato:

  • Stream Deck MK.2 Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Include 15 tasti LCD personalizzabili per controllare app e piattaforme. Visita Elgato Marketplace per trovare plugin, icone, tracce ed effetti per app e mantieni la tua configurazione aggiornata con le mascherine intercambiabili.

  • Frontalino Call of Duty: Black Ops 7 Edition : personalizza Stream Deck con il frontalino ufficiale Call of Duty di Elgato, progettato esclusivamente per Stream Deck MK.2 a 15 tasti.

PC DI ORIGINE:

  • NEURON Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Un concentrato di potenza per il gaming, progettato per un'azione intensa e la massima precisione. Dotato di hardware all'avanguardia, tra cui potenti schede grafiche, processori veloci e molto altro. Con opzioni completamente personalizzabili e fino a 8 TB di spazio di archiviazione, avrai lo spazio e la velocità necessari per dominare ogni gioco. Racchiuso in un design elegante, NEURON offre potenza e stile senza pari alla tua configurazione di gioco.

  • EON16-X Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Vivi prestazioni senza pari e un gameplay coinvolgente in un design elegante e personalizzato. Completamente personalizzabile, aggiungi un'ampia capacità di archiviazione e memoria DDR5 di alta qualità con componenti CORSAIR.

La collezione completa verrà lanciata a livello globale l'11 novembre 2025. Per ulteriori informazioni sui prodotti Corsair, Origin PC ed Elgato, visitare https://cor.sr/callofduty