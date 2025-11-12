CORSAIR amplia la partnership cross-brand con Call of Duty Black Ops 7

CORSAIR, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di attrezzature e tecnologie ad alte prestazioni per gamer, creatori di contenuti e appassionati di PC, ha inaugurato oggi il nuovo capitolo della sua esclusiva partnership pluriennale e multi-brand con l'acclamata Call of Duty serie . La collaborazione prosegue con il lancio di una gamma completa di prodotti a tema Black Ops 7 per la famiglia di marchi CORSAIR, tra cui SCUF Gaming, Elgato e ORIGIN PC.

Questa partnership continuativa abbraccia diverse categorie di prodotti, dai controller e periferiche di gioco pluripremiati ai PC personalizzati, tastiere, dispositivi per lo streaming e accessori, riunendo due dei marchi di gioco più noti al mondo per offrire prestazioni e stile eccellenti ai giocatori di Call of Duty di tutto il mondo.

Nell'ambito di questa collaborazione, i fan avranno accesso ad hardware e accessori esclusivi a tema Call of Duty: Black Ops 7 su CORSAIR, SCUF Gaming, Elgato e ORIGIN PC, tra cui:

SCUF Gaming:

Valor Pro Wired Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Prestazioni al top su Xbox con ergonomia ottimizzata e funzionalità di livello superiore. Smetti di sacrificare la mira. Tieni i pollici sulle levette mentre salti, scivoli, ricarichi e altro ancora.

Valor Pro Wireless Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Gioca come un professionista con le levette posteriori che ti permettono di tenere i pollici sulle levette TMR mentre salti, scivoli, ricarichi e altro ancora. Passa dalla connessione wireless a bassa latenza, al Bluetooth e al polling ultraveloce a 1k Hz su PC.

Reflex Pro Call of Duty: Black Ops 7 Edition : resta inarrestabile con levette rimappabili dal design ergonomico, grilletti adattivi e profili integrati che ti consentono di passare rapidamente da un gioco all'altro con SCUF Reflex per PlayStation 5.

Reflex FPS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Progettato per risposte rapide e il massimo controllo nel gioco. Dotato di quattro levette posteriori personalizzabili, grilletti istantanei, levette intercambiabili e un'impugnatura antiscivolo ad alte prestazioni.

Envision Pro Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Progettato per offrire la migliore esperienza per i giocatori PC che usano controller. SCUF Envision è dotato di 11 input aggiuntivi rimappabili, connettività cablata/wireless ultraveloce e software avanzato per macro e infinite opzioni di personalizzazione.

CORSARO:

MM300 2XL Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Un tappetino per mouse in tessuto ad alta resistenza per mouse da gioco ad alta risoluzione. I bordi rinforzati con cuciture prevengono lo sfaldamento della superficie, mentre la superficie in tessuto intrecciato offre un controllo superiore per una precisione di gioco letale.

HS80 RGB WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Cuffie da gaming wireless premium che offrono un suono incredibilmente dettagliato grazie ai driver audio al neodimio da 50 mm personalizzati con Dolby Atmos® immersivo. Sono dotate di tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS iperveloce e di un microfono omnidirezionale di qualità broadcast che cattura la tua voce con una nitidezza eccezionale.

K65 PLUS WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Distinguiti dalla massa con abilità superiori e un design distintivo. La CORSAIR K65 PLUS WIRELESS è una tastiera da gaming al 75% che massimizza prestazioni e personalità. Migliora il tuo gioco con gli switch lineari pre-lubrificati CORSAIR MLX Red V2 che rendono ogni pressione dei tasti fluida e reattiva.

M75 WIRELESS Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Scolpito dalla vittoria. Fatto per essere al centro dell'attenzione. L'M75 WIRELESS vanta una forma del mouse ambidestra sapientemente progettata e una connettività ultraveloce tramite SLIPSTREAM WIRELESS e Bluetooth.

Elgato:

Stream Deck MK.2 Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Include 15 tasti LCD personalizzabili per controllare app e piattaforme. Visita Elgato Marketplace per trovare plugin, icone, tracce ed effetti per app e mantieni la tua configurazione aggiornata con le mascherine intercambiabili.

Frontalino Call of Duty: Black Ops 7 Edition : personalizza Stream Deck con il frontalino ufficiale Call of Duty di Elgato, progettato esclusivamente per Stream Deck MK.2 a 15 tasti.

PC DI ORIGINE:

NEURON Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Un concentrato di potenza per il gaming, progettato per un'azione intensa e la massima precisione. Dotato di hardware all'avanguardia, tra cui potenti schede grafiche, processori veloci e molto altro. Con opzioni completamente personalizzabili e fino a 8 TB di spazio di archiviazione, avrai lo spazio e la velocità necessari per dominare ogni gioco. Racchiuso in un design elegante, NEURON offre potenza e stile senza pari alla tua configurazione di gioco.

EON16-X Call of Duty: Black Ops 7 Edition – Vivi prestazioni senza pari e un gameplay coinvolgente in un design elegante e personalizzato. Completamente personalizzabile, aggiungi un'ampia capacità di archiviazione e memoria DDR5 di alta qualità con componenti CORSAIR.

La collezione completa verrà lanciata a livello globale l'11 novembre 2025. Per ulteriori informazioni sui prodotti Corsair, Origin PC ed Elgato, visitare https://cor.sr/callofduty