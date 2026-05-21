Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, il bacio in finale accende lo studio di Caterina Balivo

Marcello Sacchetta racconta il bacio con Francesca Tocca durante la finale dell’Eurovision e chiarisce che si è trattato di una scena nata dall’adrenalina del momento. In studio anche la battuta pungente di Samantha De Grenet.

Marcello Sacchetta è tornato a parlare del bacio con Francesca Tocca andato in scena durante l’esibizione finale all’Eurovision. Ospite del programma televisivo “La volta buona”, il ballerino e coreografo ha spiegato cosa è successo sul palco di Vienna, dopo che quelle immagini avevano alimentato curiosità e commenti sui social.

Sacchetta ha raccontato di aver vissuto la finale con grande tensione emotiva, anche perché tornava a esibirsi sul palco dopo molti anni. Secondo il coreografo, quel momento è nato soprattutto dalla pressione della gara e dalla voglia di conquistare il pubblico. «Eravamo molto carichi e volevamo vincere», ha spiegato, precisando che quel bacio è rimasto confinato alla performance.

Negli ultimi giorni il gesto tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca aveva fatto discutere, anche per la situazione sentimentale della ballerina, reduce dalla fine del matrimonio con Raimondo Todaro. In molti avevano ipotizzato che tra i due potesse esserci qualcosa oltre al rapporto professionale.

Durante la trasmissione è intervenuta anche Samantha De Grenet, che ha scherzato sulla versione fornita dal ballerino. «Stai negando che sia un bacio vero d’amore?», ha chiesto ironicamente in studio. A chiudere il discorso ci ha pensato Caterina Balivo, definendo quel gesto semplicemente “un bacio scenico”.

Marcello Sacchetta ha poi tentato di coinvolgere la conduttrice nella coreografia di “Per sempre sì”, ma Balivo ha rifiutato con una battuta, spiegando di non voler improvvisare senza prove. Subito dopo Samantha De Grenet ha rincarato la dose con tono scherzoso, ricordando alla padrona di casa il marito.

La conversazione si è spostata anche su un ricordo personale raccontato dalla stessa De Grenet. La showgirl ha rivelato di conoscere da molti anni Fabio Borghesi, marito della figlia di Milly Carlucci, spiegando che fu il suo primo fidanzato quando era molto giovane.

Da lì un’altra frecciata sul bacio tra Sacchetta e Francesca Tocca. Samantha De Grenet ha ironizzato dicendo che tra lei e Borghesi ci furono solo piccoli bacetti, ben diversi da quello passionale visto sul palco durante la finale.