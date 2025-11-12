Arezzo, tragedia al nido: bimbo di due anni perde la vita mentre gioca all'aperto

Un bambino di due anni è morto questa mattina, mercoledì 12 novembre, nel cortile di un asilo nido di Soci, frazione del comune di Bibbiena in provincia di Arezzo. La tragedia è avvenuta durante un momento di gioco all’aperto, sotto la supervisione del personale scolastico.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero, rimanendo intrappolato in modo fatale. Gli educatori, accortisi subito della gravità della situazione, hanno dato l’allarme e attivato i soccorsi.

Leggi anche Arezzo, coppia cade dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra: feriti entrambi

Nel giro di pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato purtroppo inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del bambino.

I carabinieri hanno transennato l’area del cortile per eseguire i rilievi e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

L’intera comunità di Soci è sconvolta per la notizia. Il dolore ha colpito profondamente il personale dell’asilo e i genitori dei bambini, che si sono stretti nel silenzio e nella commozione di fronte a una tragedia tanto improvvisa quanto inimmaginabile.