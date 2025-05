Tragedia a Capannori: ragazza di 17 anni perde la vita in un incidente in scooter

Home / Social News / Tragedia a Capannori: ragazza di 17 anni perde la vita in un incidente in scooter

Una ragazza di appena 17 anni, Valentina Tolomei, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a Capannori, in provincia di Lucca. La giovane stava percorrendo via Romana a bordo del suo scooter quando, intorno all'1:50, è stata travolta da un'auto in corsa. Impatto violentissimo, inutili i soccorsi Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato così violento da sbalzare Valentina per diversi metri, fino a farla finire in un campo ai margini della carreggiata. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente con ambulanza e medico, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Capannori, ancora incredula per la perdita della giovane.

