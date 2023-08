Tragedia sul Lago di Garda: Anna Lorenzi perde la vita mentre cerca di salvare il fratello

Una drammatica tragedia si è consumata sulle sponde del pittoresco Lago di Garda. Nonostante gli sforzi tempestivi dei soccorritori del Suem 118, una giovane eroina di 20 anni proveniente da Verona, Anna Lorenzi, ha perso la vita nel tentativo di salvare suo fratello 14enne in difficoltà nelle acque del lago.

La scena si è svolta presso il pontile di Garda, nella località di Corno. Anna, animata da un nobile istinto protettivo, si è gettata in acqua per aiutare il fratello in pericolo. Tuttavia, dopo essersi tuffata, non è mai riemersa dalle profonde acque del lago, lasciando sgomenti i presenti.

La ragazza è stata ritrovata da una unità navale della Guardia Costiera, a circa 30 metri dalla riva e a una profondità di 6 metri. Nonostante i tentativi accaniti dei soccorritori dell'idroambulanza, ogni sforzo di rianimazione è stato vano. Anna Lorenzi, giovane e coraggiosa, ha perso la vita in un gesto di amore e sacrificio per proteggere il suo fratello minore.

Anna era una residente di Verona, precisamente nel quartiere di Borgo Nuovo, e avrebbe compiuto 21 anni la vigilia del prossimo Natale. Nata a Negrar, portava con sé una promettente vita piena di speranze e traguardi da raggiungere. La sua tragica fine ha scosso non solo la sua famiglia e la comunità di Verona, ma ha toccato i cuori di tutti coloro che sono venuti a conoscenza della sua storia di sacrificio e coraggio.

L'incidente è avvenuto davanti a un bar, oltre le boe delimitanti la zona balneare, a Garda. Il padre, allarmato dalla situazione, ha dato l'allarme quando ha visto Anna in difficoltà nelle acque. Rapidamente, sono intervenuti la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, i sanitari della Croce Rossa e i volontari della Protezione Civile, dimostrando il loro impegno nel tentativo di salvare la giovane eroina.

La sua tragica scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma la sua memoria e il suo coraggio resteranno nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e nella comunità che ora piange la sua perdita. Una vita giovane spezzata troppo presto, ma un atto di eroismo che verrà ricordato e onorato nel tempo.

