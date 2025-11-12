Napoli, stop per Anguissa: i tempi di recupero e le partite a rischio

Frank Zambo Anguissa si è fermato durante il ritiro con il Camerun, dove avrebbe dovuto disputare la sfida contro la Repubblica Democratica del Congo, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. L’infortunio del centrocampista del Napoli ha fatto scattare subito l’allarme in casa azzurra e per Antonio Conte.

Le prime valutazioni parlano di un possibile problema muscolare al bicipite femorale. Si teme uno stiramento, che potrebbe costringere Anguissa a uno stop di alcune settimane. Il giocatore dovrebbe lasciare il ritiro della Nazionale per rientrare a Castel Volturno, dove verranno effettuati gli esami strumentali nelle prossime ore per stabilire l’entità esatta del problema.

Solo dopo i controlli medici sarà possibile definire con precisione i tempi di recupero, ma al momento la presenza del centrocampista nel big match contro l’Atalanta, in programma il 22 novembre allo stadio Maradona, appare difficile. La squadra bergamasca sarà guidata per la prima volta dal nuovo allenatore Raffaele Palladino, subentrato a Ivan Juric.

Oltre alla sfida di campionato, è a rischio anche la partita di Champions League contro il Qarabag del 25 novembre. Il Napoli spera di recuperare Anguissa almeno per l’impegno successivo, il 30 novembre all’Olimpico contro la Roma, altro appuntamento chiave nel calendario azzurro.