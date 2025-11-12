Sinner-Zverev alle ATP Finals: orario, precedenti e dove seguirla in tv e streaming

Jannik Sinner torna protagonista alle ATP Finals di Torino per la seconda giornata del girone Bjorn Borg. Oggi, mercoledì 12 novembre, l’azzurro affronta il tedesco Alexander Zverev in un match decisivo per l’accesso alle semifinali del torneo dei Maestri.

Dopo l’esordio vincente contro il canadese Felix Auger-Aliassime, superato con il punteggio di 7-5, 6-1, Sinner punta a confermare l’ottimo stato di forma mostrato finora. Anche Zverev ha iniziato nel migliore dei modi, battendo l’americano Ben Shelton in due set e mostrando grande solidità al servizio.

Leggi anche Atp Finals Torino, Sinner debutta contro Auger-Aliassime: orario, precedenti e diretta

La sfida Sinner-Zverev è in programma oggi, mercoledì 12 novembre, non prima delle ore 20:30. Si tratta del decimo confronto tra i due: il bilancio è di 5-4 in favore dell’azzurro. L’ultimo precedente risale a pochi giorni fa, nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, dove Sinner si impose in due set.

Il match sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai 2, oltre che sui canali Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire la partita anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.