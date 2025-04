Musetti straordinario ATP Montecarlo: rimonta su De Minaur e conquista la finale contro Alcaraz

Lorenzo Musetti raggiunge la sua prima finale in un Masters 1000 battendo in rimonta Alex De Minaur nella semifinale di Montecarlo. L’azzurro si impone 1-6, 6-4, 7-6 (7-4) dopo una sfida combattuta e affronterà Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo del torneo. Il tennista italiano parte male, cedendo nettamente il primo set, ma riesce a cambiare ritmo nel secondo parziale, dove trova un break fondamentale nel nono game e chiude il set al servizio.

Nel terzo set Musetti gioca con maggiore aggressività e arriva a servire per il match, ma De Minaur reagisce, recupera il break e si porta sul 6-5. L’incontro si decide al tie-break, il primo del torneo per entrambi: Musetti lo domina 7-4, chiudendo il match e scrivendo una pagina storica della sua carriera. Domani sfiderà Alcaraz per il titolo e un possibile ingresso nella top ten mondiale.

