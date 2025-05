Damiano David presenta il suo primo album solista e annuncia: Quando tornerò con i Maneskin sarò un artista migliore

Damiano David ha presentato a Roma il suo primo album da solista, 'Funny Little Fears' (Sony Music Italy/Epic Records), in uscita il 16 maggio accompagnato dal singolo 'Zombie Lady'. Durante l’incontro, il frontman dei Måneskin ha raccontato il suo percorso personale e artistico, rivelando che questa nuova fase lo sta trasformando: "Quando tornerò alla band, sarò un artista migliore".

Un viaggio interiore tra fragilità e consapevolezza

"Mi sentivo sbagliato, triste, non capivo la causa della mia insoddisfazione. Questo album è stato una seduta di psicoanalisi", ha dichiarato l'artista, spiegando come ‘Funny Little Fears’ sia composto da 14 tracce che rappresentano "il diario emotivo dell’ultimo anno". Il titolo riflette la capacità di affrontare con leggerezza paure e debolezze: “Riesco quasi a riderci sopra, non per sminuirle, ma per prenderle con maggiore distacco”.

Il progetto nasce da un senso di inadeguatezza: "Ho sempre voluto sperimentare, ma stavolta la spinta è arrivata dal bisogno di capirmi. Ho dovuto distruggere quel senso di protezione che la musica mi dava. Ora sono più sicuro". Le sonorità si distaccano dal rock dei Måneskin e si avvicinano a influenze anni ’50, ispirate alla vita a Los Angeles. "Potrebbero sembrare due mondi diversi, ma entrambi mi rappresentano", chiarisce.

Relazioni, cambiamento e amore con Dove Cameron

Damiano ha condiviso anche il ruolo centrale che le relazioni hanno avuto nella sua evoluzione. "Una separazione importante mi ha messo in crisi e mi ha fatto sentire perso. Solo dopo ho imparato a riconnettermi con me stesso". L’arrivo di Dove Cameron ha segnato un punto di svolta: "È la persona che mi sostiene di più. Sono profondamente innamorato".

Tour mondiale e debutto nei festival internazionali

Il debutto solista porta con sé anche un World Tour 2025 prodotto da Vivo Concerti, con oltre 30 date tra Europa, Americhe, Asia e Australia. In Italia, i concerti di Milano (7 ottobre) e Roma (11 e 12 ottobre) sono già sold out. Prima del tour, Damiano si esibirà in festival internazionali come il Lollapalooza di Chicago, il Bonnaroo in Tennessee e il Seoul Jazz Festival, segnando il suo primo show in Corea del Sud.

Mai un addio ai Måneskin: "Il nostro suono resterà unico"

Smentendo la partecipazione come super ospite all’Eurovision il 13 maggio, Damiano ha ironizzato: "Farò una festa per l’uscita dell’album, non sarò proprio in forma il giorno dopo". Parlando dei Måneskin, ribadisce: "Il suono della band resterà quello della band, arricchito dalle nostre esperienze individuali. Il mio album suona diverso proprio perché non voglio rubare a casa mia".

Ha confessato che uno dei momenti più duri è stato accettare di potercela fare senza il gruppo: "Mi sono chiesto: 'Sono capace da solo?' Poi ho capito che questi due progetti non si escludono, ma convivono. Entrambi sono parte di me".

Infine, sull’eventuale futuro nel cinema, Damiano è aperto: "Non ho velleità, ma se arrivasse un progetto giusto, potrei accettare. Mi interessa fare cose nuove". La fiducia nei Måneskin resta incrollabile: "Quello che abbiamo creato non potrà mai essere oscurato. È raro, autentico, bellissimo. E resterà per sempre".

