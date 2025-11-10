Atalanta, cambio in panchina: esonerato Juric insieme al suo staff
L’Atalanta ha annunciato la separazione da Ivan Juric, che non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. La decisione è stata comunicata dal club tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.
Nel comunicato, la società bergamasca specifica che l’esonero riguarda anche i collaboratori più vicini al tecnico: Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio. Tutto lo staff tecnico lascia quindi contestualmente l’incarico.
L’Atalanta ha inoltre ringraziato Juric e i suoi collaboratori per il lavoro svolto durante il periodo alla guida della squadra, augurando loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere.