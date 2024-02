Sassuolo, cambio in panchina: Dionisi esonerato, Bigica nuovo allenatore

Il Sassuolo Calcio ha annunciato l'esonero dell'allenatore Alessio Dionisi a seguito della sconfitta casalinga contro l'Empoli. La squadra, attualmente al 17° posto in Serie A con 20 punti, si trova in piena lotta per la salvezza. La guida tecnica è stata affidata temporaneamente a Emiliano Bigica, fino ad ora tecnico della formazione Primavera.

Il club neroverde ha ringraziato Dionisi e il suo staff per l'impegno e la serietà dimostrati, augurando loro le migliori fortune per il futuro. La decisione segue un periodo negativo per il Sassuolo, che non ha ottenuto vittorie nelle ultime sei partite di campionato.

Emiliano Bigica, nato a Bari nel 1973, ha assunto la guida della Primavera del Sassuolo nel 2020 e ha già avuto diverse esperienze in questo ruolo. Come giocatore, ha avuto una carriera di rilievo con le maglie di Bari e Fiorentina. Come allenatore, ha guidato la formazione Primavera della Fiorentina vincendo una Coppa Italia prima di passare al Sassuolo.

Il Sassuolo ha considerato anche altri profili per la panchina, tra cui Fabio Grosso e Gennaro Gattuso, ma ha optato per una soluzione interna fino a giugno, con la possibilità di scegliere con più calma l'allenatore per la prossima stagione estiva.

Il debutto di Bigica sulla panchina del Sassuolo è previsto per il prossimo match contro il Napoli, in un momento in cui anche la squadra avversaria ha recentemente cambiato allenatore.