Genoa: esonerato Gilardino, arriva Vieira in panchina

Il Genoa ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Alberto Gilardino, nominato nel luglio 2022. Sotto la sua guida, la squadra ha ottenuto la promozione diretta in Serie A nel 2023. Tuttavia, l'inizio del campionato attuale è stato deludente, con soli 10 punti in 12 partite, posizionando il club al 17º posto, appena sopra la zona retrocessione.

Al suo posto, il Genoa ha ingaggiato Patrick Vieira, ex capitano dell'Arsenal e centrocampista di Milan, Inter e Juventus. Vieira ha precedentemente allenato squadre come Crystal Palace, New York City e Nizza. Al Genoa, ritroverà Mario Balotelli, con cui ha collaborato al Nizza nella stagione 2018-2019.

La decisione di esonerare Gilardino arriva in un momento critico per il club, che sta affrontando una crisi di risultati e una situazione di classifica preoccupante. La società spera che l'esperienza e la visione tattica di Vieira possano invertire la rotta e riportare il Genoa ai livelli attesi.

Il debutto di Vieira sulla panchina del Genoa è previsto per la prossima partita contro il Cagliari, un incontro fondamentale per le sorti della squadra in campionato.

Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens regala la vittoria ai viola al Ferraris - La Fiorentina ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, disputata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il gol decisivo è stato realizzato da Robin Gosens al 72', permettendo ai viola di salire a 19 punti in classifica, raggiungendo l'Atalanta al terzo posto.

Balotelli torna in Serie A: ufficiale l’accordo con il Genoa - Mario Balotelli è ufficialmente il nuovo attaccante del Genoa, firmando un contratto fino a giugno 2025. A 34 anni, il ritorno di Balotelli segna la sua presenza in Serie A dopo quattro anni di assenza, con l'ultimo periodo in Italia trascorso con il Monza.

Lazio-Genoa 3-0: Noslin, Pedro e Vecino trascinano i biancocelesti al terzo posto in classifica - La Lazio ha trionfato sull'Olimpico con una convincente vittoria per 3-0 contro il Genoa, ottenendo tre punti importanti e raggiungendo il terzo posto in classifica con 16 punti, pari a Juventus e Atalanta. La squadra di Baroni ha mostrato un gioco incisivo e ben organizzato, specialmente grazie al contributo di Noslin, che ha sbloccato il risultato al 21’ con un preciso destro su assist di Tavares, dopo aver superato abilmente la difesa avversaria.