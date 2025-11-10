Andrea Delogu, il ritorno in tv dopo il lutto: 'Sto trasformando il dolore in amore

Andrea Delogu è tornata in televisione alla guida de La Porta Magica, dopo la pausa seguita alla tragica scomparsa del fratello Evan. Prima di riprendere il programma, la conduttrice ha condiviso un messaggio di ringraziamento rivolto a tutte le persone che le sono state accanto in queste settimane e alla Rai per averle permesso di fermarsi e trovare il tempo necessario per elaborare il lutto.

«Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica, il luogo delle vostre emozioni e delle vostre storie, sento il bisogno di raccontare la mia», ha dichiarato in un video diffuso anche sui social. «Ci sono momenti in cui tutto si ferma, e altri in cui con grande fatica, ma con grande amore, si sceglie di ripartire».

La conduttrice ha spiegato di aver attraversato settimane di silenzio e fragilità dopo la perdita di Evan, scomparso a soli 18 anni in un incidente. «Ho perso mio fratello, un ragazzo straordinario, pieno di vita e di sogni. La luce che aveva negli occhi appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo. Il dolore è enorme e fa paura, ma imparerò a conviverci».

Delogu ha spiegato come lei e la sua famiglia stiano cercando di trasformare questa sofferenza in un atto d’amore verso la vita, nel nome di Evan. Un percorso che la porterà anche a tornare sul palco di Ballando con le Stelle nella prossima puntata.

«Desidero ringraziare profondamente chi ha capito la mia necessità di fermarmi, e la Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari. Non ho mai sentito pressioni, solo vicinanza e rispetto» ha aggiunto. «Il vostro affetto ci ha aiutati a non cadere. A nome mio e della mia famiglia, grazie di cuore».