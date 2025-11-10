William parla ai figli della malattia di Kate e di re Carlo: trasparenza in famiglia

Il principe William ha raccontato di aver parlato con sincerità ai figli George, Charlotte e Louis riguardo alla malattia di Kate Middleton e alle condizioni di salute di re Carlo. In un’intervista rilasciata al conduttore brasiliano Luciano Huck, l’erede al trono ha spiegato come lui e Catherine abbiano scelto la via della trasparenza, anche davanti a temi complessi.

“Abbiamo deciso di condividere tutto con i bambini, le notizie positive e quelle difficili. Spieghiamo loro perché alcune cose succedono e perché possono sentirsi turbati”, ha detto William, sottolineando che molte domande possono rimanere senza risposta. “Non esiste un manuale per essere genitori. Abbiamo semplicemente scelto di parlare apertamente”.

Il principe ha aperto una finestra sulla vita quotidiana della famiglia, raccontando come lui e Kate cerchino di mantenere una certa normalità, accompagnando i figli a scuola: “Porto i bambini a scuola quasi ogni giorno. Io e Katherine ci dividiamo i compiti, anche se è lei a occuparsi della parte più impegnativa”.

Un altro aspetto importante riguarda il rapporto dei bambini con la tecnologia. William ha confermato che nessuno dei figli possiede ancora uno smartphone. “È complicato. I nostri figli non hanno telefoni. Quando George passerà alla scuola secondaria, valuteremo un cellulare con accesso limitato. Parliamo molto con lui e gli spieghiamo il perché. Con un accesso totale al web, i bambini potrebbero imbattersi in contenuti non adatti. Con un accesso controllato, invece, la messaggistica può essere utile”.

L’intervista, registrata a Rio de Janeiro per il programma “Domingão”, ha vissuto un momento particolarmente toccante quando Huck ha regalato al principe una fotografia della principessa Diana, scattata durante la sua visita a San Paolo nel 1991. Nell’immagine, Diana tiene in braccio un bambino affetto da Hiv, un gesto che contribuì a rompere lo stigma sulla malattia.

“Ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta ai pregiudizi”, ha ricordato il conduttore. William ha accolto il gesto con gratitudine: “Porto con me ogni giorno la sua eredità umanitaria”.