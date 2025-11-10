Belve rinviato: la nuova data e l'ospite annunciato da Francesca Fagnani

Salta l’appuntamento di martedì 11 novembre con Belve. La trasmissione di Francesca Fagnani in prima serata su Rai2 non andrà in onda per far spazio alla programmazione sportiva legata agli eventi di tennis.

A comunicarlo è stata la stessa conduttrice tramite una storia su Instagram, spiegando che il palinsesto è stato modificato e che dunque la puntata prevista è stata rinviata. La nuova messa in onda è fissata per martedì 18.

Per stemperare l’attesa del pubblico, la giornalista ha deciso di condividere una piccola anticipazione. In una storia successiva ha infatti rivelato il nome di uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello del programma: Cristiano Malgioglio.