Trump concede grazia a Giuliani e ad altri 76 imputati nel caso elettorale 2020

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso una grazia definita “totale, completa e incondizionata” all’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone coinvolte nelle accuse formulate nello Stato della Georgia, legate ai presunti tentativi di ribaltare i risultati elettorali del 2020. La notizia è stata diffusa su X da Ed Martin, procuratore statunitense per le grazia presidenziali.

Il provvedimento riguarda diversi nomi di rilievo della campagna elettorale e dello staff legale dell’allora presidente, tra cui Sidney Powell, Boris Epshteyn, John Eastman e Mark Meadows. Tutti erano stati accusati in un procedimento avviato in Georgia, uno degli Stati chiave che avevano determinato l’esito delle presidenziali.

Nel testo che accompagna la decisione, si afferma che il provvedimento mira a “porre fine a una grave ingiustizia nazionale subita dal popolo americano in seguito alle elezioni presidenziali del 2020” e a proseguire il percorso verso una “riconciliazione nazionale”.

Il documento specifica inoltre che la grazia non è applicata al presidente degli Stati Uniti.