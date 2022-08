Indagato Rudolph Giuliani su voto Trump 2020

La magistratura dello Stato dellaha aperto un'indagine penale suquando era l'avvocato del presidente Usa,. E' indagato per "interferenze elettorali" in favore del tycoon nelle elezioni presidenziali americane del 2020. All'inizio dell'estate gli inquirenti avevano interrogato alcuni testimoni sulle apparizioni di Giuliani nel dicembre 2020 davanti a commissioni legislative della Georgia dove spese ore per alimentare la false teorie cospirative sui brogli elettorali.

