Donald Trump firma ordine per desecretare file omicidi Kennedy e Martin Luther King, e concede grazia a manifestanti anti-aborto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per declassificare i documenti riguardanti gli omicidi del presidente John F. Kennedy, di suo fratello Bobby Kennedy, e di Martin Luther King Jr., leader del movimento per i diritti civili. "È una grande novità. La gente lo attende da decenni. Tutto sarà svelato", ha dichiarato Trump durante la firma dell'ordine nello Studio Ovale della Casa Bianca.

John F. Kennedy fu assassinato a Dallas il 22 novembre 1963, Bobby Kennedy il 6 giugno 1968 a Los Angeles, e Martin Luther King il 4 aprile 1968 a Memphis.

Inoltre, Trump ha firmato un provvedimento di grazia per 23 manifestanti anti-aborto, accusati di reati sotto l'amministrazione Biden. "Non avrebbero dovuto essere perseguiti, molti di loro sono anziani", ha aggiunto Trump durante l'incontro con i giornalisti.

