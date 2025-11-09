F1 GP Brasile 2025: Norris domina con McLaren, Antonelli sorprende, Ferrari ko
Lando Norris conquista il Gran Premio del Brasile del 9 novembre 2025 e rafforza la sua corsa verso il titolo mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, leader della classifica iridata, firma la settima vittoria stagionale e l'undicesima in carriera, mantenendo saldo il primato.
Partito dalla pole position, Norris gestisce la gara su Interlagos con ritmo e precisione, chiudendo davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, autore del miglior risultato della sua giovane carriera, e alla Red Bull di Max Verstappen, protagonista di una rimonta spettacolare dopo essere partito dalla pit lane.
Quarto con l’altra McLaren, Oscar Piastri non riesce a contenere lo svantaggio nel duello iridato con il compagno di squadra. Il risultato permette a Norris di allungare ulteriormente nella classifica piloti.
Giornata nera per la Ferrari. Charles Leclerc è costretto al ritiro immediato per la rottura di una sospensione dopo un contatto innescato da Piastri su Antonelli nelle prime fasi. Sorte simile per Lewis Hamilton: costretto a cambiare il muso, il sette volte iridato prova a rimanere in gara con una vettura danneggiata, ma dopo 38 giri arriva il ritiro definitivo.
Il prossimo appuntamento è fissato il 22 novembre con il Gran Premio di Las Vegas.