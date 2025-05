F1 GP Spagna, pole di Piastri: McLaren domina, Hamilton quinto con la Ferrari

Oscar Piastri scatterà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna, in programma domenica 1 giugno sul circuito di Barcellona. Il pilota della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica con 1:11.546, conquistando la sua quarta pole in carriera e confermando l’ottimo stato di forma del team di Woking.

Accanto a lui in prima fila ci sarà il compagno di squadra Lando Norris, secondo, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen, che partirà dalla terza posizione. George Russell con la Mercedes ha ottenuto il quarto tempo, davanti alla sorprendente Ferrari di Lewis Hamilton, al suo miglior piazzamento stagionale in qualifica.

In sesta posizione partirà Kimi Antonelli su Mercedes, mentre Charles Leclerc non è andato oltre il settimo posto con l’altra Ferrari. Chiudono la top 10 Pierre Gasly su Alpine, Isack Hadjar su Racing Bulls e Fernando Alonso con l’Aston Martin.

Di seguito la griglia di partenza completa del GP di Spagna: