GP Cina F1, trionfo McLaren a Shanghai: Piastri primo, Norris secondo, Ferrari fuori dal podio

Oscar Piastri conquista la vittoria nel Gran Premio della Cina 2025 sul circuito di Shanghai, firmando la sua prima pole position e il terzo successo in carriera in Formula 1. Il pilota australiano taglia il traguardo davanti al compagno di squadra Lando Norris, garantendo alla McLaren una storica doppietta. Terzo posto per George Russell su Mercedes, mentre la Ferrari resta fuori dal podio con Charles Leclerc quinto e Lewis Hamilton sesto.

Piastri ha mantenuto il comando sin dal via, gestendo la gara con ritmo costante e senza errori. Norris ha difeso la seconda posizione nonostante un problema al pedale del freno, riuscendo a contenere gli attacchi di Russell nelle fasi finali. La Red Bull di Max Verstappen, dopo una partenza incerta che lo ha visto retrocedere fino alla sesta posizione, ha recuperato fino al quarto posto grazie a una gestione efficace delle gomme dure.

Leclerc, autore di uno scatto positivo al via, ha perso la quarta posizione nel finale proprio a favore di Verstappen. Hamilton, penalizzato da una seconda sosta ai box, ha concluso sesto, risultando l’unico tra i primi ad aver effettuato due pit stop. La McLaren ha consolidato la propria competitività anche grazie a una strategia impeccabile e a un’ottima gestione dei tempi di sosta.

La gara è risultata lineare nelle posizioni di vertice, con pochi cambi al comando. Le strategie dei team non hanno prodotto rivoluzioni significative, ma hanno inciso sulle posizioni di rincalzo. McLaren chiude la domenica con un risultato pieno, mentre Ferrari e Red Bull restano lontane dalle prime due posizioni in classifica.

