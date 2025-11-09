Alcaraz accoglie Musetti alle Finals: Meglio lui di Djokovic

“Avere nel gruppo uno come Djokovic è sempre complicato. A essere sincero, preferisco Lorenzo”. Con un sorriso, Carlos Alcaraz ha commentato in conferenza stampa l’ingresso di Lorenzo Musetti nel suo girone alle ATP Finals, dopo il forfait del serbo costretto a fermarsi per infortunio in seguito alla finale vinta all’ATP 250 di Atene.

Lo spagnolo ha spiegato che la presenza dell’azzurro non è una sorpresa, sottolineando il valore della sua stagione: “Se è qui, è perché lo ha meritato. Il livello che ha mostrato nelle partite e nei tornei disputati quest’anno è stato davvero alto”.

Leggi anche Atp Finals Torino, al via lo spettacolo: Alcaraz-De Minaur apre la giornata, Bolelli-Vavassori in campo nel doppio

Alcaraz ha poi guardato ai prossimi giorni: “Vediamo come si adatterà. È appena arrivato da Atene e non ha ancora provato il campo, ma sono sicuro che farà bene. Vedremo”.