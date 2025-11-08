Djokovic e il possibile forfait alle Atp Finals: il labiale che apre le porte a Musetti

Novak Djokovic ha conquistato il titolo all’Atp 250 di Atene, ma l’attenzione si è spostata subito su un dettaglio emerso dopo la finale: un labiale che potrebbe cambiare gli equilibri in vista delle Atp Finals di Torino.

Al termine della sfida spettacolare contro Lorenzo Musetti, durata oltre tre ore e caratterizzata da intensità e scambi di altissimo livello, Djokovic ha abbracciato l’azzurro facendogli i complimenti per la grande prestazione. Proprio in quel momento le telecamere hanno colto una frase che ha fatto il giro dei social: “A Torino ci sarai anche tu”.

Un indizio che ha trovato una conferma immediata nella comunicazione della Fitp. La Federazione, sui propri canali ufficiali, ha infatti annunciato: “Ci vediamo a Torino, Muso!”. Il messaggio prosegue evidenziando che il probabile forfait di Djokovic aprirebbe a Musetti le porte del torneo: “Per la prima volta l’Italia avrà due qualificati nel singolare e due nel doppio”. A corredo, una foto della Mole Antonelliana illuminata con il volto del tennista toscano.

Nonostante ciò, al momento Djokovic non ha ancora ufficializzato la sua posizione in merito alla partecipazione al torneo torinese. Durante la premiazione, il serbo si è concentrato sui ringraziamenti e sull’elogio al suo avversario: “Rispetto per Lorenzo, hai giocato in modo straordinario. So che non è facile dopo tre ore di tennis. Mostri forse il miglior gioco sulla terra e sei migliorato tantissimo: il tuo futuro sarà brillante”.

Djokovic ha poi dedicato parole alla Grecia e al pubblico presente: “Spero che questo torneo rimanga qui a lungo. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici: per me è stato come giocare in casa”.