Musetti-Djokovic: sfida decisiva ad Atene per titolo e pass alle Atp Finals

Lorenzo Musetti approda alla finale del torneo Atp di Atene, dove affronterà Novak Djokovic in un match che mette in palio non solo il trofeo, ma anche l’accesso diretto alle Atp Finals di Torino. Una sfida ad altissima intensità, con il serbo che gioca da favorito e di fatto padrone di casa nel contesto greco.

Il tennista di Carrara, attualmente numero 8 della classifica mondiale, ha conquistato il suo posto nell’ultimo atto superando lo statunitense Sebastian Korda, numero 52 Atp. Una semifinale combattuta e risolta in tre set con il punteggio di 6-0, 5-7, 7-5, al termine di due ore e venti minuti di gioco.

Con questo risultato, Musetti raggiunge la sua decima finale a livello Atp, confermando crescita, solidità e maturità nei momenti decisivi. Ora lo attende la prova più impegnativa: sfidare Djokovic per un titolo che potrebbe cambiare il finale della sua stagione.