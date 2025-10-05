Indonesia MotoGp 2025: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in tv e streaming

Torna lo spettacolo della MotoGp. Oggi, domenica 5 ottobre, i riflettori sono puntati sul Gp di Indonesia, appuntamento visibile in diretta tv e streaming. Con il titolo mondiale già assegnato a Marc Marquez dopo la vittoria in Giappone, resta aperta la battaglia per il secondo posto del Motomondiale, con Alex Marquez in netto vantaggio su Pecco Bagnaia.

Protagonista del sabato è stato Marco Bezzecchi, autore di una splendida doppietta con la pole position e la vittoria nella gara sprint. Il pilota dell’Aprilia scatterà oggi davanti a tutti in una gara che promette grande equilibrio e spettacolo.

Griglia di partenza del Gp di Indonesia:

1) Marco Bezzecchi (Aprilia)2) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)3) Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team Aprilia)4) Alex Rins (Yamaha)5) Pedro Acosta (KTM)6) Luca Marini (Honda)7) Alex Marquez (Ducati Gresini)8) Fabio Quartararo (Yamaha)9) Marc Marquez (Ducati)10) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha)11) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)12) Joan Mir (Honda)13) Franco Morbidelli (Ducati VR46)14) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)15) Brad Binder (KTM Red Bull)16) Francesco Bagnaia (Ducati)17) Enea Bastianini (KTM Red Bull)18) Johann Zarco (Honda LCR)19) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu)20) Maverick Viñales (KTM)

La gara del Gp di Indonesia prenderà il via alle ore 9:00 italiane. La diretta sarà trasmessa su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Gli appassionati potran