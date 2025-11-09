Roma, prima domenica ecologica: orari, blocchi e veicoli ammessi

Prima domenica ecologica oggi, 9 novembre, a Roma. È la prima di cinque giornate programmate per la stagione invernale 2025-2026, con l’obiettivo di ridurre il traffico e le emissioni nella capitale.

Il blocco della circolazione riguarda i veicoli a motore endotermico all’interno della Ztl Fascia Verde. Le limitazioni sono in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 20.00. La rimodulazione dell’orario serale è stata introdotta per consentire un regolare flusso di spettatori in ingresso e uscita dallo stadio Olimpico, dove alle 18.00 è in programma una partita di calcio.

Leggi anche Vandali incappucciati lanciano bomba carta e imbrattano scuola a Roma

L’ordinanza comunale (n. 152/2025) indica nel dettaglio le categorie di mezzi esenti. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli a trazione elettrica o ibrida, quelli alimentati a Gpl o metano (mono o bi-fuel) dalla classe Euro 3 in poi, gli autoveicoli a benzina Euro 6, i ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, e i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi.

L’elenco completo delle deroghe e delle esenzioni è disponibile consultando l’ordinanza pubblicata sul sito del Campidoglio.