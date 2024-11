Domenica ecologica a Roma: blocco del traffico nella Fascia Verde e eventi lungo i Fori Imperiali

Roma ospita domani, 10 novembre 2024, la prima delle cinque domeniche ecologiche previste per la stagione invernale 2024-2025. Durante queste giornate, la circolazione dei veicoli a motore endotermico è vietata nella zona ZTL "Fascia Verde" dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Le prossime date sono il 1° dicembre 2024, il 26 gennaio 2025, il 16 febbraio 2025 e il 23 marzo 2025.

In occasione di questa domenica ecologica, Via dei Fori Imperiali sarà pedonalizzata dalle 10:00 alle 19:00 e ospiterà una serie di eventi culturali e di intrattenimento. Lungo la via, saranno allestite cinque postazioni che offriranno spettacoli per bambini, concerti di gospel, jazz, musica balcanica e percussioni brasiliane, marching bands, ensemble di chitarristi e flautisti, un'orchestra con strumenti riciclati, teatro, cabaret, performance di breakdance acrobatica, balli tradizionali, danza africana e una parata di danzatori con costumi ispirati agli animali.

Per quanto riguarda le restrizioni al traffico, sono previste alcune esenzioni. Potranno circolare i veicoli elettrici e ibridi, i veicoli a benzina Euro 6, quelli a GPL o metano Euro 3 e successivi, i ciclomotori Euro 2 e i motocicli Euro 3 e successivi. Sono inoltre esentati i veicoli adibiti a servizi di emergenza, polizia, trasporto pubblico, gestione dei rifiuti, pronto intervento e altri servizi pubblici essenziali.