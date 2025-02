Blocco del traffico a Roma per la quarta domenica ecologica: orari e veicoli autorizzati

Oggi, domenica 16 febbraio 2025, Roma attua la quarta domenica ecologica della stagione invernale 2024-2025, imponendo il blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde. I divieti sono in vigore dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Sono esentati dal blocco i veicoli elettrici e ibridi, quelli alimentati a GPL o metano di categoria Euro 3 e successive, le auto a benzina Euro 6, i ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i veicoli del car sharing e quelli destinati al trasporto di persone con disabilità.

In concomitanza con l'iniziativa, l'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, in collaborazione con Federtrek, ha organizzato quattro percorsi di trekking urbano per promuovere la sensibilizzazione ambientale e la scoperta a piedi di luoghi di interesse storico, ambientale e culturale nei vari quartieri della città. L'ultima domenica ecologica di questa stagione è programmata per il 23 marzo 2025.

Roma: 25enne trovata morta in casa, sequestrati i cellulari del compagno - Proseguono le indagini sulla morte di Camilla Sanvoisin, 25 anni, figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, trovata senza vita all'alba di giovedì 13 febbraio 2025 nella sua abitazione in via Anna Foà, zona Giustiniana, a Roma. La polizia, su delega della procura, ha sequestrato oggi, 15 febbraio, i cellulari presenti nell'appartamento condiviso con il compagno 35enne, Giacomo Celluprica.

Condannato a 5 anni Simone Borgese per violenza sessuale su studentessa a Roma - Il Tribunale di Roma ha condannato Simone Borgese, 39 anni, a cinque anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa. L'8 maggio scorso, Borgese aveva avvicinato la giovane, che attendeva l'autobus in via della Magliana, chiedendo indicazioni stradali e convincendola a salire sulla sua auto.

Roma: Donna Segregata in Cantina per Anni, Arrestato il Compagno - Una donna polacca di 38 anni è stata liberata dopo essere stata segregata per anni in una cantina dal suo compagno, un 45enne napoletano. La vicenda è emersa grazie alla segnalazione di una vicina, che ha assistito a un'aggressione in strada. L'uomo aveva portato la compagna a fare una passeggiata nel quartiere, ma una discussione ha provocato la sua ira, portandolo a picchiarla e a trascinarla per i capelli verso la cantina.