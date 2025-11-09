Tragico incidente sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime e tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica 9 novembre lungo la tangenziale sud di Bergamo, nei pressi di Stezzano. Lo scontro tra più veicoli ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre.

Secondo le prime informazioni, le vittime sono un giovane di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Tra i feriti risultano invece un ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni, soccorsi e trasportati negli ospedali della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme al personale medico e ai vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e verificare le cause che hanno portato all’impatto.