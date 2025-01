Tragico incidente stradale a Tivoli: muore 19enne Claudio Misseri, tre feriti gravi

Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2025, intorno all'1:30, si è verificato un grave incidente stradale sulla Strada Provinciale Maremmana Inferiore, nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Lo scontro ha coinvolto tre automobili e ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, identificato come Claudio Misseri. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate d'urgenza in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni, potrebbe essersi trattato di uno scontro frontale, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori analisi.

La salma di Claudio Misseri è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'Università "La Sapienza" di Roma, dove sarà sottoposta ad autopsia su disposizione della Procura di Tivoli. Sono stati disposti anche gli accertamenti tossicologici sul conducente 36enne di Guidonia, che verrà iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso, la strada è stata riaperta al traffico intorno alle 3:00 del mattino.

