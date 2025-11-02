Amici 2025 domenica 2 novembre: puntata con due sfide e ospiti in studio

Torna oggi, domenica 2 novembre alle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di Amici condotta da Maria De Filippi. I riflettori saranno puntati sui 16 allievi della scuola, divisi tra canto e ballo sotto la guida dei professori.

Nel team di Rudy Zerbi ci sono Plasma, Riccardo e Valentina. Con Loredana Cuccarini lavorano Angie, Michele e Michelle. La squadra di Anna Pettinelli è formata da Flavia, Gard e Opi. Per Alessandra Celentano sono in gara Emiliano e Maria Rosaria, mentre con Emanuel Lo c’è Alessio. Nel gruppo di Veronica Peparini troviamo Alex, Anna, Paola e Pierpaolo.

Leggi anche Eros Ramazzotti festeggia 62 anni: le dediche speciali della famiglia e degli amici

A valutare le esibizioni della categoria canto saranno tre ospiti in studio: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Per la categoria ballo, il giudizio sarà affidato alla ballerina e coreografa Samanta Togni.

Sul palco torna anche la cantautrice e musicista Giordana Angi, che presenterà dal vivo il suo nuovo brano intitolato “Dammi un bacio”.

Nel corso della puntata sono previste due sfide importanti: quella di Pierpaolo, giudicata dal coreografo internazionale Garrison, e quella di Plasma, affidata al giudizio di Charlie Rapino, Vice-President Artist First.