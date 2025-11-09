Atp Finals Torino 2025: guida completa su calendario, regolamento e montepremi

Iniziano oggi, domenica 9 novembre, le Nitto Atp Finals di Torino 2025, appuntamento che chiude la stagione con gli otto migliori tennisti dell’anno. La giornata inaugurale si apre con la sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Domani, lunedì 10 novembre, toccherà a Jannik Sinner, chiamato a esordire contro Felix Auger-Aliassime.

Il torneo prevede una fase a gironi con due gruppi da quattro giocatori. Tutti gli incontri sono al meglio dei tre set, con tiebreak in ogni parziale. Nel doppio si gioca sempre al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e match tie-break nel terzo.

Leggi anche Djokovic e il possibile forfait alle Atp Finals: il labiale che apre le porte a Musetti

I primi due di ogni gruppo accedono alle semifinali. In caso di parità tra due giocatori conta lo scontro diretto; nel caso di tre giocatori si considerano, nell’ordine: numero di partite giocate, totale set vinti, totale giochi vinti, posizione nel ranking ATP al termine della stagione.

Per quanto riguarda i punti ATP: ogni vittoria nel girone vale 200 punti, in semifinale 400, in finale 500.

Giocatori qualificati – Singolare

Gruppo Bjorn Borg: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime

Gruppo Jimmy Connors: Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Alex De Minaur

Calendario Atp Finals 2025

Da domenica 9 a venerdì 14 novembre – Round Robin

ore 11.30: Doppio

ore 14: Singolare

ore 18: Doppio

non prima delle 20.30: Singolare

Sabato 15 novembre – Semifinali

ore 12: Doppio

ore 14.30: Singolare

non prima delle 18: Doppio

non prima delle 20.30: Singolare

Domenica 16 novembre – Finali

ore 15: Finale doppio

ore 18: Finale singolare

Il montepremi totale dell’edizione 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto può arrivare a guadagnare fino a 5,07 milioni di dollari, cifra record nella storia del tennis ATP.

Ripartizione premi – Singolare

Campione imbattuto: 5.071.000 $

Vittoria in finale: 2.367.000 $

Vittoria in semifinale: 1.183.500 $

Vittoria in ogni match del girone: 396.500 $

Quota partecipazione: 331.000 $ (riserva 155.000 $)

Ripartizione premi – Doppio

Campioni imbattuti: 959.300 $

Vittoria in finale: 356.800 $

Vittoria in semifinale: 178.500 $

Vittoria in ogni match del girone: 96.600 $

Quota partecipazione: 134.200 $ (riserva 51.700 $)

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, con canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Una partita al giorno sarà disponibile in chiaro su Rai 2. Streaming disponibile su Sky Go, NOW, Tennis TV e, per la partita quotidiana in chiaro, su Rai Play.