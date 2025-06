Atp Halle 2025: calendario, montepremi, tabellone e dove vedere il torneo

È iniziato ufficialmente oggi, lunedì 16 giugno, l'Atp 500 di Halle, uno dei principali appuntamenti del tennis su erba, in programma fino a domenica 22 giugno in Germania. Il torneo rappresenta una tappa fondamentale nella preparazione a Wimbledon e vede tra i protagonisti Jannik Sinner, campione in carica.

Sinner esordirà contro Yannick Hanfmann nel primo turno. In caso di vittoria, affronterà nel secondo turno il vincente tra Alexander Bublik e Alexandre Muller. Il sorteggio prevede poi un possibile quarto di finale contro Tomas Machac. In semifinale, l’azzurro potrebbe incrociare il cammino di Andrey Rublev, Karen Khachanov o Felix Auger-Aliassime. Tra i possibili avversari in finale ci sono Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

L’Atp di Halle presenta anche un tabellone di doppio, con i migliori specialisti della disciplina pronti a darsi battaglia per il titolo.

Il montepremi totale ammonta a 2.522.220 euro. Ecco la ripartizione dei premi in denaro e dei punti validi per il ranking Atp:

Vincitore : 500 punti - 471.755 euro

: 500 punti - 471.755 euro Finalista : 330 punti - 253.790 euro

: 330 punti - 253.790 euro Semifinali : 200 punti - 135.255 euro

: 200 punti - 135.255 euro Quarti di finale : 100 punti - 69.100 euro

: 100 punti - 69.100 euro Secondo turno : 65 punti - 36.885 euro

: 65 punti - 36.885 euro Primo turno: 20 punti - 19.670 euro

Tutti gli incontri dell’Atp 500 di Halle saranno trasmessi in diretta su Sky Sport, mentre sarà possibile seguirli in streaming su Sky Go, Now e TennisTv.