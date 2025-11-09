Maltempo intenso: allerta arancione in Sardegna e gialla nel Sud Italia

Allerta arancione oggi in Sardegna per una nuova fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse e temporali intensi. Nelle regioni del Sud, tra cui Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, la Protezione civile ha invece diramato un’allerta gialla.

I fenomeni previsti potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e raffiche di vento sostenute. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali e nazionali.

L’ondata di maltempo è collegata a una saccatura atlantica in movimento dalla Penisola Iberica verso est. Questo scenario atmosferico favorisce la formazione di un minimo di pressione sul basso Tirreno, destinato a muoversi verso levante, causando un nuovo peggioramento con precipitazioni concentrate sulla Sardegna e sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le amministrazioni regionali coinvolte, ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per le prossime ore.